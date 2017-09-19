Міноборони РФ визнало залп вертольотів. "Але в інший час"

Міноборони Росії підтвердило випадковий залп ракетами з вертольота не по цілі, однак заявляє, що помилка сталася "в інший період часу".

Про це заявила прес-служба Західного військового округу, яку цитує РИА Новости.

"Вісімнадцятого вересня в рамках розіграшу епізоду практичних дій навчань "Захід-2017" жодних пригод, пов'язаних з роботою армійської авіації, не було ... Всі повідомлення в соціальних мережах про "залпи по натовпу журналістів", "велику кількість тяжкопоранених" - навмисна провокація або чиясь персональна дурість", - сказано в релізі.

У ЗВО відзначили, що на викладених в соціальній мережі відеокадрах "зафіксований випадок, що стався в інший період часу, коли екіпажі вертольотів армійської авіації в рамках льотно-тактичного навчання відпрацьовували вправу по ураженню наземних цілей".

"Системою наведення одного з вертольотів був здійснений помилковий захоплення цілі. В результаті попадання некерованої ракети отримав пошкодження один з вантажних автомобілів без людей", - додали в прес-службі.

При цьому в повідомленні не вказується, коли саме стався інцидент.

У свою чергу російська група Conflict Intelligence Team заявляє, що інцидент стався 16 вересня. CIT опублікувала звіт про подію, не вказавши джерело цієї інформації.

Перед цим ЗМІ повідомили, що на полігоні Лужський під час навчань вертоліт Ка-52 випадково обстріляв ракетами машини, поруч з якими знаходилися люди. За даними ЗМІ, один або двоє людей опинилися в лікарні. ЗМІ називали дати інциденту від 16 до 18 вересня.

Навчання Запад-2017 розпочалися 14 вересня. Навчання відбуваються також на полігоні Лузький, де і стався інцидент, за інформацією росіЗМІ.