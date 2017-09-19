За добу в зоні АТО поранено 3 бійців – штаб

18 вересня у зоні проведення антитеористичної операції 3 військових зазнали поранень.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає, троє військовослужбовців дістали поранення", – сказав полковник.

Мотузяник повідомив, що на луганському напрямку у понеділок бойовики порушили режим тиші один раз. Інцидент стався у Новотошківському біля Бахмутської траси.

На донецькому напрямку бойові дії 18 вересня велися під Горлівкою та на ділянці фронту Кам’янка – Піски. Противник активізувався після 18 години, і застосовував міномети і бронетехніку. Українські війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.

На маріупольскому напрямку окупанти порушили режим тиші у трьох точках – Новомихайлівці, Водяному та Широкиному. Один з ворожих обстрілів був мінометним.

У штабі АТО відзначають, що НЗФ проявляли активність як в світлу, так і в темну пору доби.

Всього в понеділок на маріупольському напрямку сталося 4 ворожих обстріли.

В усіх випадках українські війська відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда