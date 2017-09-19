Рада розглянула тисячу поправок до судової реформи – не прийняла жодної

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Вівторок, 19 вересня 2017, 13:43

Народні депутати розглянули тисячу з 4383 поправок до законопроекту про внесення змін до низки кодексів, який входить до пакету судової реформи.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Водночас під час розгляду 19 вересня нардепи не підтримали жодну із поправок – під час голосування "за" були менше сотні народних обранців. Більше половини місць депутатів у сесійній залі – порожні.

Народні депутати 7 вересня розпочали розгляд законопроекту №6232, яким передбачається внесення змін до Господарського, Цивільного процесуальних кодексів, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів. Протягом двох днів було розглянуто 662 поправки із 4383.

Тиждень з 11 до 15 вересня був непленарним, тож 19 вересня парламентарії продовжили розгляд законопроекту у другому читанні.

Згідно із регламентом Верховної Ради розгляд одного законопроекту може тривати довше, ніж одне засідання, але не може перериватися розглядом інших питань.

Теми: Верховна Рада суд реформи
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