Загальноукраїнські онлайн-ЗМІ не мають власної інформації про АТО - ІМІ

Провідні українські онлайн-видання не мають власної інформації на тему АТО, майже 70% новин на цю тему вони беруть від офіційних установ.

Про це йдеться у дослідженні Інституту масової інформації.

За даними інституту, приблизно 7-9% новин на українських інтернет-ЗМІ стосуються АТО.

"Виявилося, що жодне з 11 популярних всеукраїнських інтернет-ЗМІ, що підлягали аналізу, не публікувало власних новин на тему АТО – тобто новин, інформація для яких була би зібрана і опрацьована співробітниками редакції, в ідеалі – передана безпосередньо з місця подій", - зазначають у дослідженні.

Моніторинг показав, що основним джерелом інформації для таких новин є державні структури - 68% новин про АТО. При чому більшість новин, де джерелом є державна структура, написані з інформації, яку надає прес-центр штабу АТО.

На другому місця після офіційних джерел медіа використовують прес-релізи від міжнародних структур - 12%. Це, наприклад, звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

У 7% випадків джерелами новин були ресурси "Інформаційний спротив" та "InformNapalm".

По 4% новин бралися з посиланнями на колег з інших медіа (в основному, на сюжети національних телеканалів) та російські ЗМІ чи медіа непідконтрольних Україні частин Донбасу.

Ще 5% новин про зону АТО були написані на основі заяв депутатів всіх рівнів, голови РНБО Олександра Турчинова чи місцевих чиновників. Фактично, це теж офіційна інформація.

Моніторинг провели з 23 по 30 липня 2017 року. Для цього дослідили усі новини про АТО, що вийшли у стрічці новин протягом тижня на 11 онлайн-ЗМІ: "Українська правда", "Ліга.net", "УНІАН", "Укрінформ", "Корреспондент.net", "112 Україна", "LB.ua", "Страна.ua", "Обозреватель", "Цензор.net" і "Вести". Загалом дослідження охопило 548 новин.