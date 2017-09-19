Понад 6 тисяч прикордонників покарано цього року – Цигикал

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Вівторок, 19 вересня 2017, 14:47

Понад 6 тисяч прикордонників притягнули до відповідальності за різні порушення у 2017 році.

Про це заявив глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, інформує у вівторок департамент комунікації МВС.

"З початку 2017 року Державна прикордонна служба провела три антикорупційні акції. У результаті профілактичних заходів до дисциплінарної відповідальності притягнуто більше 5 тисяч осіб, до адміністративної – майже 1 тисяча", – сказав Цигикал.

Очільник ДПСУ зазначив, що відносно 73 прикордонників відкрито кримінальні провадження, 38 з них засуджено, звільнено більше 500 осіб, у тому числі 26 – з позбавленням військового звання.

Глава прикордонного відомства наголосив, що боротьба з недобросовісними працівниками буде продовжуватися.

"Кількість відмов від неправомірної вигоди, запропонованої під час служби, зросла майже в 4 рази, у порівнянні з минулими роками. Лише за 2017 рік ми зафіксували 800 відмов від запропонованого хабара. Але ми будемо продовжувати боротьбу з корупціонерами, адже народ України заслуговує на чесну прикордонну службу", – сказав Цигикал.

За словами головного прикордонника, за 2016 рік в ДПСУ було проведено понад 650 внутрішніх розслідувань з ініціативи внутрішньої безпеки служби. Тоді за корупційні дії звільнили більше 3 тисяч прикордонників. 

Українська правда

Теми: Прикордонна служба корупція
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