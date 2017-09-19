Суд призначив перевірки в аеропорту і 14 компаніях через Приватбанк

Печерський райсуд Києва призначив податкові перевірки аеропорту "Дніпропетровськ", компанії "Біола" та інших дніпровських компаній у справі розкрадання коштів з Приватбанку.

Відповідні рішення прийняті судом 7 вересня, повідомляють "Українські Новини".

Необхідність податкової перевірки низки компаній за 2008-2016 роки з'явилася в рамках розслідування Генпрокуратурою справи про заволодіння упродовж 2008-2016 років коштами Приватбанку в особливо великих розмірах колишніми посадовцями банку.

Податковій перевірці підлягають "Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ", "Компанія Біола" (Дніпропетровська область), "Лазурний берег" (Дніпропетровська область).

А також в ТОВ "Кінан" (Дніпро), ТОВ "Картсервіс Плюс" (Дніпро), ТОВ "Енергоальянс" (Дніпро), ТОВ "Каларі" (Дніпро), ПАТ "Завод засобів механізації аеропортів" (Дніпро), ТОВ "Інтерсплав" (Дніпро), ТОВ "Лансель" (Дніпро), ТОВ "Катанга" (Дніпро), ТОВ "Лагіон 1" (Дніпро), ТОВ "Локаст" (Дніпро), ТОВ "Летара" (Дніпро), ТОВ "Лавертон" (Дніпро).

Як відомо, 4 вересня Печерський райсуд Києва заарештував будівлю заводу "Біола" (Дніпро), будівлю в Києві, яку орендує телерадіокомпанія "Студія 1 + 1", а також літак Boeing у справі розкрадання коштів з Приватбанку.

За словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме – доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.