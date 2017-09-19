Наливайченка викликали на допит в СБУ

Лідер партії "Справедливість", екс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що розцінює виклик на допит в СБУ у справі про прорив кордону як політичну розправу.

Про це він сказав на брифінгу 19 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За вказівкою президента Порошенка тривають репресії і переслідування активістів ... і навіть мій виклик на допит в СБУ – сфабрикований, він спрямований на те, щоб залякати таких, як я, таких, хто заявляє про боротьбу з корупцією", - сказав Наливайченко.

Політик підкреслив, що має намір піти на допит в спецслужбу 21 вересня.

"Я піду, і піду з документами, які доводять незаконний зв'язок оточення Порошенка і керівництва СБУ з ФСБ Росії ... Зокрема, у мене є звернення заступника голови СБУ Олега Фролова на адресу ФСБ про організацію політичного переслідування мене", - сказав Наливайченко.

Він додав, що стосовно нього Слідчий комітет РФ відкрив вже 4 кримінальні справи.

Політик також поінформував, що в правові центри партії "Справедливість" вже звернулися 127 українців, які зіткнулися з фактами залякувань і переслідувань.

На питання, чи повертався він в пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні для підписання протоколу за фактом незаконного перетину держкордону групою осіб 10 вересня, Наливайченко сказав:

"Я нічого не порушував і не проривав кордон: я проходив. Прикордонники мене бачили і махали мені".

Разом з тим, він підкреслив, що його виклик на допит в СБУ пов'язаний з інцидентом на держкордоні 10 вересня.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Міхеіл Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутати Верховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

Вранці 12 вересня прикордонники та поліцейські прийшли до львівського готелю "Леополіс", де зупинився Міхеіл Саакашвілі.

Представник Державної прикордонної служби зачитав Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Саакашвілі підписав спочатку заперечення його адвокатів до протоколу про незаконний перетин кордону, а потім підписав в цілому сам протокол.

12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Пізніше суд арештував двох учасників прориву в "Шегинях" – жителя Івано-Франківської області та Волині.