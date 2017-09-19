Кириленко: У Росії на 8 мільйонів українців жодної української школи

Державна Дума Російської Федерації демонстративно переймається правами російськомовного населення в Україні, але не дбає про права українців у Росії.

Про це віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко написав у Twitter.

"Госдума РФ заметушилася щодо закону про освіту. Забули у заяві лише повідомити, скільки в РФ українських шкіл на 8 мільйонів українців. Немає жодної!", – заявив він.

Госдума РФ заметушилася щодо Закону про освіту.Забули у заяві лише повідомити скільки у РФ українських шкіл на 8 млн українців.Немає жодної! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 19, 2017

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу. Він, зокрема, визначає, що навчання вестимуть державною мовою.

Закон розкритикували Румунія, Польща, Болгарія, Молдова, Росія, а особливо гостро – Угорщина. У Держдумі РФ підготували заяву про "акт насильницької українізації".

Проте голова Верховної Ради Андрій Парубій 19 вересня підписав ухвалений закон "Про освіту".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін запевняв, що Україна гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин.

Керівництво МЗС та Міносвіти зустрілося з представниками дипломатичних місій 11 країн, представниками Ради Європи, ОБСЄ стосовно закону про освіту. Україна запропонувала Раді Європи проовести експертизу 7 статті закону.

Олена Рощенко, УП