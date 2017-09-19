Навального знову змушують видалити фрагменти фільму "Он вам не Димон"

Люблінський суд Москви задовольнив позов про захист ділової репутації фонду "Соцгоспроект" до опозиціонера Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією.

Про це повідомляє у вівторок російський "Інтерфакс".

Зазначається, що суд визнав таким, що не відповідає дійсності, факт передачі хабаря у вигляді особняка із земельною ділянкою від мільярдера Алішера Усманова "Соцгоспроекту".

Таким чином, суд зобов’язав Навального та ФБК видалити фрагменти розслідування та аналогічного фільму, які містять інформацію про хабар.

Крім того, російський опозиціонер має оприлюднити спростування, опублікувавши рішення суду.

Водночас сам Олексій Навальний у Twitter повідомив, що не збирається видаляти розслідування.

Юрист ФБК Іван Жданов розповів "Інтерфаксу", що рішення суду буде оскаржено в апеляційній інстанції.

"Звичайно, рішення буде оскаржене. Фрагменти не можна видалити без видалення самого фільму, а його видалити неможливо. Ми і далі будемо його поширювати", - пояснив виданню юрист.

Як відомо, "Соцгоспроект" звернувся до суду в зв'язку з розслідуванням ФБК, в якому, зокрема, стверджувалося, що бізнесмен Алішер Усманов передав особняк із земельною ділянкою понад 4 га в Одинцовському районі Підмосков'я в дар фонду, головою наглядової ради якого був однокурсник голови уряду РФ Дмитра Медведєва Ілля Єлісєєв.

На думку фонду, у фрагментах, які він зажадав видалити, містяться відомості, що порочать його ділову репутацію і не відповідають дійсності: про те, що передача організації майна була хабарем від Алішера Усманова прем'єр-міністру Дмитру Медведєву; про те, що фонд був частиною злочинної схеми; про те, що фонд не здійснює реальної благодійної діяльності.

31 травня суд ухвалив аналогічний позов від мільярдера Алішера Усманова, також зобов’язавши ФБК видалити розслідування.