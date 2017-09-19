Загострення на луганському напрямку: ворог б'є з артилерії – штаб АТО
Російсько-окупаційні угруповання продовжують обстріли позицій української армії на Донбасі, ситуація на луганському напрямку загострилась.
Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 19 вересня.
"Від опівночі обстановка найбільше загострилась на луганському напрямку, де кількість ворожих провокацій останнім часом суттєво зростає. Так, майже з першої ночі бойовики двічі били з мінометів калібру 120 міліметрів по наших опорних пунктах на підступах до Новотошківського. А близько 7 ранку застосували артилерію калібру 152 міліметри", – йдеться в повідомленні.
Також 19 вересня під мінометний обстріл ворога потрапили українські укріплення біля Кримського.
На донецькому напрямку стрілецька зброя окупантів працювала поблизу Кам’янки та Майорська. А з озброєння БМП ворог бив по наших позиціях на околицях Зайцевого.
Загалом від початку доби незаконні збройні формування 8 разів порушили перемир’я, зазначають у штабі.
Українська правда
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