Суд у середу подумає над продовженням арешту Штепи
У суді у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи у вівторок допитали двох свідків; у засіданні оголошено перерву до середи, 20 вересня.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі прокуратури Харківської області у вівторок.
"Сьогодні (у вівторок) у суді допитали двох свідків. Одного зі сторони обвинувачення, другого - зі сторони захисту. З огляду на закінчення робочого часу засідання перенесли на завтра на 12:00", - зазначив співрозмвоник.
За його словами, на засіданні в середу суд планує розглянути питання щодо продовження обвинуваченій запобіжного заходу.
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