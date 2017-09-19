Порошенко поговорив з Могеріні про миротворців і скоординував позиції перед самітом

Президент України Петро Порошенко обговорив з віце-президентом Європкомісії - високим представником Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба глави держави за результатами зустрічі, яка відбулася в рамках Генеральної Асамблеї ООН.

Порошенко привітав новий рівень взаємодії України з Європейським Союзом, зокрема в контексті набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та встановленням безвізового режиму.

Сторони обговорили також нові стратегічні цілі на шляху європейської інтеграції України.

Президент закликав Могеріні підтримати ініціативи української сторони, що сприятимуть подальшому зближенню з ЄС та проведенню ґрунтовних внутрішніх реформ в Україні.

Порошенко поінформував співрозмовницю про розвиток ситуації на Донбасі та стан імплементації Мінських домовленостей і про ініціативу України щодо розгортання в окупованому Донбасі миротворців ООН, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.

Глава держави наголосив також, що Україна розраховує на більш дієву підтримку ЄС у питанні звільнення українських політичних в’язнів в Росії та Криму.

Порошенко та Могеріні також скоординували позиції напередодні саміту Східного партнерства, який відбудеться 24 листопада у Брюсселі.