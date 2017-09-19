Найголовніше за день

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Вівторок, 19 вересня 2017, 21:59

Добірка найважливіших новин за 19 вересня на Українській правді.

Про навчання "Захід-2017". Російські ЗМІ повідомляють, що під час навчань "Захід-2017" на полігоні "Лузький" під Петербургом вертоліт Ка-52 випадково обстріляв глядачів ракетами, двоє людей опинилися в лікарні.

Міноборони Росії підтвердило випадковий залп ракетами з вертольота не по цілі, однак заявляє, що помилка сталася "в інший період часу".

Про судову реформу. Народні депутати розглянули тисячу з 4383 поправок до законопроекту про внесення змін до низки кодексів, який входить до пакету судової реформи.

Водночас під час розгляду 19 вересня нардепи не підтримали жодну із поправок – під час голосування "за" були менше сотні народних обранців. Більше половини місць депутатів у сесійній залі – порожні.

Про Саакашвілі. Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі сьогодні приходив під Адміністрацію президента, де вимагав видати йому документи, які дали змогу президенту Петру Порошенку відібрати в нього громадянство.

Про мітинг медиків. Представники Професійної спілки працівників охорони здоров'я, Центру екстреної медичної допомоги за підтримки членських організацій Федерацій профспілок України, зранку протестували у центрі Києва. Вони вимагали: гідні зарплати, призначення міністра охорони здоров'я, соцзахист медпрацівників, повернення боргів по зарплаті тощо.

Про напад на журналістів програми "Схеми". Службова перевірка в Управлінні державної охорони не виявила порушень у діях власних співробітників стосовно журналістів програми "Схеми".

За словами начальника УДО, "співробітник УДО перечепився через схил і, падаючи, схопився за оператора".

Про Севастополь. В окупованому Севастополі 18 вересня ввечері російські поліцейські провели рейд квартирами одного з будинків, де проживають сім'ї військовослужбовців ЗСУ та військові пенсіонери.

Теми: Саакашвілі Севастополь Росія
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