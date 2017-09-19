Порошенко обговорив з Дудою посилення співпраці в обороні
Президент Петро Порошенко обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою питання посилення взаємодії між оборонними відомствами двох країн, зокрема у контексті проведення російсько-білоруських навчань "Захід -2017".
Про це повідомила прес-служба глави держави за результатами зустрічей, які відбулися у рамках робочого візиту до Нью-Йорка.
Окрім того, під час розмови з Дудою йшлося про подальший розвиток політичного діалогу на вищому рівні між двома країнами, а також співпрацю в сфері енергетичної безпеки та транскордонного співробітництва.
Окремо обговорювалися питання організації візиту до України президента Дуди до кінця поточного року.
За інформацією прес-служби, Порошенко у вівторок також зустрівся з президентом Словаччини Андреєм Кіскою.
Сторони позитивно оцінили збереження позитивних тенденцій нарощування товарообігу між двома країнами. Було відзначено важливість проведення до кінця поточного року засідань двосторонніх українсько-словацьких комісій у сфері економіки, промисловості, науково-технічного співробітництва, транскордонного співробітництва та туризму.
Було домовлено посилити взаємодію у питаннях встановлення спільного прикордонного та митного контролю на державному кордоні між двома країнами для посилення ефективності боротьби з нелегальною міграцією та контрабандою.
Обговорювалась також співпраця України та Словаччини на євроінтеграційному напрямі та в рамках міжнародних організацій.
Окрім того, Порошенко мав зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.
Глава держави привітав наміри фінляндської бізнес делегації здійснити найближчим часом візит в Україну.
Порошенко наголосив на важливості скоординованої позиції з метою протидії побудові політично вмотивованого проекту Північний потік-2.
У вівторок президент України також провів зустріч з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.
Сторони привітали позитивну тенденцію у сфері двосторонньої торгівлі у результаті набуття чинності поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Порошенко закликав Австрійське головування в ОБСЄ підтримувати активний діалог з ООН з цього питання.
Сторони наголосили на важливості посилення технічних та технологічних можливостей СММ ОБСЄ для забезпечення ефективного виконання місії на Донбасі.
Порошенко запросив Александра Ван дер Беллена відвідати Україну, що було з вдячністю прийнято.
З усіма главами держав президент України обговорював питання реалізації Мінських домовленостей, подій на Донбасі, деокупації Криму та запровадження миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.
Українська правда
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