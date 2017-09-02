МЗС вимагає припинити блокування роботи храму УПЦ КП в окупованому Криму

МЗС України вимагає від РФ негайно відновити безперешкодний доступ віруючих УПЦ КП до храму в Сімферополі, припинити релігійні гоніння та втручання у діяльність Кримської єпархії УПЦ КП.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Міністерство закордонних справ України засуджує здійснене 31 серпня російською окупаційною владою блокування роботи храму Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги, головного і єдиного діючого в Сімферополі храму Кримської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП).

"МЗС України вимагає від РФ негайно відновити безперешкодний доступ віруючих УПЦ КП до храму в Сімферополі, припинити релігійні гоніння та втручання у діяльність Кримської єпархії УПЦ КП та забезпечити виконання зобов’язань у рамках міжнародного права", - йдеться у заяві.

В МЗС підкреслюють, що російська окупаційна влада продовжує свою політику, спрямовану на перешкоджання діяльності УПЦ КП на тимчасово окупованій території АР Крим, та робить усе можливе для припинення її діяльності на території Криму.

Від початку окупації Російською Федерацією Криму на півострові здійснюється захоплення приміщень церкви, відбувається незаконне заволодіння її майном, проводяться обшуки у її приміщеннях, здійснюється тиск на священнослужителів.

"МЗС України звертається до міжнародної спільноти, зокрема Європейського Союзу та його країн-членів, до США, Канади та інших демократичних країн, міжнародних організацій, зокрема ООН, РЄ та ОБСЄ з проханням засудити напад на український храм у Сімферополі", - сказано у заяві МЗС.

Як відомо, в четвер, 31 серпня, в окупованому Криму російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

Російські судові пристави за підтримки силовиків вивезли церковне начиння з храму св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира УПЦ КП.

У зв’язку з блокуванням храму УПЦ КП в окупованому Сімферополі російськими силовиками прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження.