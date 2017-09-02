Активіста Українського культурного центру змусили виїхати з Криму

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Субота, 2 вересня 2017, 03:10

Активіст Українського культурного центру в анексованому Росією Криму Леонід Кузьмін залишив півострів після погроз.

Про це повідомив сам Кузьмін у коментарі Крим.Реалії.

"Я залишив Крим. Уже минуло кілька днів, як я виїхав. В якому місті зараз перебуваю, я поки не готовий сказати, але це на материковій частині України", - повідомив Кузьмін.

Активіст Українського культурного центру розповів про погрози на його адресу, які змусили його піти на цей крок.

"Рішення залишити Крим прийняв після "переконливих" бесід. На телефон мені приходили різні повідомлення, в яких говорили, що мене чекає доля Балуха (українського активіста Володимира Балуха звинуватили в зберіганні боєприпасів). Після цього я прийняв рішення, що потрібно виїхати", - сказав Кузьмін.

За його словами, є інформація, що в анексованому Криму перед підконтрольною Кремлю владою півострова стоїть завдання "зачистити поле перед виборами".

Кузьмін стверджує, що планує повернутися до своєї колишньої діяльності, пов'язаної з освітою.

Як повідомлялося, 4 серпня 2017 року Роздольненський райсуд в Криму засудив Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів за звинуваченням в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

Балух в грудні 2013 року і після анексії Криму в 2014 році вивішував на даху свого будинку на півострові український прапор.

29 серпня стало відомо, що проти політв'язнів Балуха порушили нову кримінальну справу.

Теми: Крим окупація
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