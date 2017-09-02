ХПГ: Бойовики викрали парубка на КПВВ "Станиця Луганська"

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Субота, 2 вересня 2017, 06:17

Бойовики незаконних збройних формувань викрали молодого хлопця на КПВВ "Станиця Луганська".

Про повідомляє Харківська правозахисна група.

Викрадений житель с.Верхня Вільховий Станично-Луганського району 1995 року народження Микола Пєтухов, підробляв на КПВВ вантажником, допомагаючи переносити сумки від українського КПВВ до пункту пропуску бойовиків.

" 31 серпня близько полудня Микола пройшов КПВВ з боку України. Далі на пункті пропуску з боку бойовиків його зупинили озброєні люди, які про щось розпитувати хлопця. Цьому є свідки. Далі озброєні бойовики відвели Миколу в сторону. З того моменту зв’язок з Миколою Пєтуховим обірвалася і понині про нього нічого не відомо", - йдеться в повідомленні.

Мати викраденого звернулася за допомогою в ОБСЄ і до правозахисників.

У ХПГ також повідомили, що тиждень тому за схожих обставин на КПВВ "Станиця Луганська" з боку бойовиків був викрадений інший молодий чоловік, який також був вантажником, про його долю нічого не відомо.

"На даний момент родичі повідомили тільки його ім'я - Олексій. Через три дні труп молодої людини зі слідами насильницької смерті було знайдено біля одного з кафе в окупованому Луганську", - відзначають в повідомленні.

Як повідомлялось, в міністерстві закордонних справ заявили, що в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) понад 400 людей вважаються зниклими безвісти.

Теми: "ЛНР" права людини
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