Смертники атакували електростанцію в Іраку: 7 загиблих, 12 поранених

Терористи-смертники атакували електростанцію на північ від Багдада, внаслідок чого загинули 7 осіб, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомив іракський представник структур безпеки, повідомляє I24news.tv.

Троє осіб, озброєні гранатами та одягнені в пояси смертників, увірвалися на станцію в Самаррі, приблизно в 100 км на північ від столиці Іраку, о 2 годині ранку, повідомляє агентство AFP.

"Вони напали на працівників станції. За попередніми даними загинули сім осіб, ще 12 осіб тримали поранення", - повідомив іракський чиновник на умовах анонімності.

Сили безпеки, які прибуло на місце події, вбили двох нападників та евакуювали працівників.

Наразі жодне із терористичних угруповань не заявило про відповідальність за напад, проте, які відомо, бойовики ІДІЛ часто здійснюють вибухи в Іраку.

Європейська правда