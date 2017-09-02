МВС Росії спростувало проживання Януковича в садибі Будьонного

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Субота, 2 вересня 2017, 13:58

Прес-служба МВС РФ заявила, що в будинку прийомів "Русичі" в підмосковній Баковці ніхто не проживав і не проживає, будівля використовується для прийому і обслуговування делегацій.

Про це йдеться в офіційній відповіді МВС РФ на запит РБК після того, як видання "Медуза" повідомило про проживання в цьому будинку екс-президента України Віктора Януковича.

"Інформація, розміщена в деяких ЗМІ, про проживання деяких осіб у заміському будинку відомства не відповідає дійсності. Заміський будинок прийомів "Русичі" МВС Росії, що розташований у Московській області, використовується для проведення конференцій, засідань, симпозіумів, нарад, а також для прийому і обслуговування делегацій, в тому числі іноземних", - йдеться у відповіді прес-служби.

"Утримання і експлуатація даного об'єкта здійснюється в установленому порядку. C 2012 року по даний час на об'єкті постійно ніхто не проживав і не проживає", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 1 вересня "Медуза" повідомила, що екс-президент Віктор Янукович живе на державній дачі в підмосковній Баковці по вулиці Паркова алея, 11.

Раніше на цій території була дача маршала Семена Будьонного. Після смерті Будьонного дача перейшла державі. Одним з останніх постояльців держдачі в Баковці був губернатор Московської області Борис Громов, який жив тут до літа 2012 року.

У серпні повідомлялося, що Янукович живе в підмосковному селі Баковка на вулиці Лісовій в будинку за понад 4 мільйони доларів.

У свою чергу 27 серпня адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що інформація про адресу проживання Януковича в с. Баковка є фейком.

Українська правда

Теми: Янукович Росія
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