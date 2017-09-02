Британія має платити Брюсселю за Brexit аж до 2023 року - єврокомісар

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Субота, 2 вересня 2017, 14:45

Британія повинна буде здійснювати виплати Брюсселю аж до 2023 року, тобто після офіційного виходу країни з ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Еттінгер заявив, що не може бути ніяких переговорів з Британією щодо торговельної угоди після Brexit, поки обидві сторони не досягнуть прогресу в "фундаментальних питаннях", включаючи майбутні платежі Лондона Брюсселю.

"Європейський Союз сподівається, що британці дотримаються своїх обіцянок. Вони повинні повністю виконати свої фінансові зобов'язання до кінця 2020 року і продовжувати здійснювати виплати до ЄС до 2023 року", - сказав Еттінгер.

Єврокомісар з питань бюджету вважає, що майбутні права громадян ЄС у Британії та статус кордону з Ірландією також повинні бути вирішені до початку торгових переговорів.

Раніше Еттінгер заявляв, що Лондон буде змушений виплачувати у бюджет ЄС компенсаційні виплати до 2020 року.

Нагадаємо, британська команда переговірників на чолі з Девідом Девісом вимагає правових роз'яснень від посадових осіб Брюсселя щодо плати за процес виходу з Європейського Союзу.

Раніше видання The Telegraph з посиланням на джерела в британських урядових колах повідомило, що Британія готова заплатити Євросоюзу 40 млрд євро за Brexit. Натомість від Брюсселя очікують згоди обговорити торгову угоду в рамках угоди про майбутнє партнерство.

Європейська правда 

Теми: ЄС Велика Британія
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