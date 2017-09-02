Росія вручила США ноту протесту через можливий огляд дипустанов

МЗС РФ вручило ноту протесту раднику-посланнику посольства США в Москві через "плани уряду США провести обшук в Торговому представництві РФ у Вашингтоні".

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС РФ.

"Другого вересня до МЗС Росії був викликаний радник-посланник посольства США в Москві Е. Годфрі. Йому вручено ноту протесту в зв'язку з наміром американської влади влаштувати обшук в Торговому представництві Російської Федерації в Вашингтоні, в яке відсьогодні нас позбавляють доступу, хоча дана будівля знаходиться в російській державній власності і володіє дипломатичним імунітетом ", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

В МЗС РФ заявили, що "розглядатимуть планований нелегітимний огляд дипломатичних приміщень Росії без присутності російських офіційних осіб і висловлену загрозу зламати вхідні двері як безпрецедентну, агресивну акцію, яка до того ж може бути використана спецслужбами США для організації антиросійської провокації за допомогою підкинутих компрометуючих предметів".

У ноті також йдеться, що Росія залишає за собою право на заходи у відповідь.

Раніше повідомлялося, що співробітники Торгового представництва Росії у Вашингтоні спішно спалюють на його задньому дворі паперовий документообіг.

Російське торгове представництво в американській столиці до вечора 2 вересня має бути закрито за рішенням Вашингтона.

Нагадаємо, чорний дим з'явився над будівлею генконсульства Росії в Сан-Франциско, за день до того, як російський уряд має звільнити об'єкт.

Нещодавно у Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

У Державному департаменті США пояснили, цей крок зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал у Росії.

Європейська правда