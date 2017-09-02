В армії РФ похвалилися винищувачами в анексованому Криму

Російські винищувачі Су-30СМ підіймалися у повітря поблизу анексованого Криму для перехоплення американського літака P-8 Poseidon патрульної авіації ВМС США і розвідника-безпілотника RQ-4 Global Hawk.

Про це, як пише ТАСС, повідомив командувач армією генерал-лейтенант Віктор Севостьянов.

За його словами, винищувачі підіймали у повітря для перехоплення у травні 2017 року.

Також Севостьянов повідомив, що з початку року винищувачі російської армії близько 120 раз супроводжували польоти розвідувальної авіації поблизу анексованого Криму та у південних кордонів Росії.

"Щодня у повітряному просторі поблизу наших південних рубежів ми завчасно виявляємо і жорстко контролюємо всіх непрошених гостей ... За вісім місяців цього року винищувачі Су-30СМ армії близько 120 разів піднімалися в повітря і супроводжували їх розвідувальні польоти вздовж нашого кордону", - заявив він.

Як відомо, 28 серпня в окупованому Криму та на півдні Російської Федерації по сигналу бойової тривоги підняли всю авіацію і об'єкти ППО Росії.

У прес-службі Південного військового округу повідомили, що об'єднання військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ПВО привели у повну боєготовність в ході перевірки.

Раніше командування НАТО заявляло про різке збільшення активності російських ВПС у нейтральних зонах, особливо після анексії Криму Росією.