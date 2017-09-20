Лавров: миротворці на Донбасі потрібні тільки для охорони ОБСЄ

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Середа, 20 вересня 2017, 03:31

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що суть пропозицій Москви щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі полягає тільки в охороні місії ОБСЄ.

Про це Лавров заявив після зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, повідомляє РБК.

"Наша пропозиція дуже чітка: миротворці будуть тільки охороняти спеціальну моніторингову місію ОБСЄ і тільки при виконанні спостерігачами функцій, що випливають з Мінських домовленостей" - сказав Лавров.

Як відомо, у Києві такий варіант назвали шизофренічним

11 вересня після телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін заявив про готовність врахувати в ініціативі про миротворців ООН на Донбасі їхнє право охороняти місію ОБСЄ не тільки на лінії зіткнення, але і в інших місцях.

14 вересня речник Державного департаменту США Гезер Науерт заявила, що США виступають за розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, зокрема на українсько-російському кордоні, та надання їм широкого мандата.

16 вересня спецпредставник США з питань України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме миротворчу місію на Донбасі "справжньою" і гідною підтримки. Зокрема, за його словами, миротворці мають контролювати український бік російсько-українського кордону.

Українська сторона також неодноразово озвучувала цю вимогу. 

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що не бачить логіки в пропозиції Держдепу США розмістити миротворців ООН на кордоні Росії і України.

Більше про перспективи введення миротворців ООН на Донбас читайте в матеріалі "Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі".

Теми: Донбас миротворці Росія
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