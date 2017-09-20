Глава Сил оборони Естонії: Росія готова напасти на Білорусь

4420 переглядів
Середа, 20 вересня 2017, 06:43

Росія готова до військового втручання і в Білорусі, подібно до того, як вона це зробила в Україні, якщо політична ситуація там зміниться в небажаному для Росії напрямку.

Таку думку висловив глава Сил оборони Естонії генерал Ріхо Террас в інтерв'ю ERR.

"Завдання навчань "Запад" і інших спільних військових навчань - максимально пов'язати білоруські збройні сили з російськими. Мета - паралізувати здатність білоруських військових діяти самостійно", - заявив Террас, відповідаючи на питання чому Росія проводить військові навчання разом з Білоруссю.

На його думку, подібно до України, Росія планує військові кроки проти Білорусі, якщо політична ситуація там зміниться. Російські збройні сили і структури безпеки ведуть підготовку до того, щоб в разі необхідності втрутитися і провести військову операцію в Білорусі.

"Планування операції розпочалося в 2014 році", - заявив він.

Терас також вважає, що масштаб навчань "Запад-2017" не відповідає заявам про те, що це відпрацювання антитерористичної операції.

"У навчаннях беруть участь різні військові округи, Балтійський і Північний флот, ракетні війська. Якщо все це є антитерористичною операцією, то це очевидне перебільшення", - заявив Террас.

Нагадаємо, спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017" мають завершитись  20 вересня.

У Росії стверджують, що в навчаннях беруть участь близько 12 700 військовослужбовців, однак, військові НАТО підозрюють, що в "Запад-2017" задіяні від 70 до 100 тисяч військових.

Читайте також: "Запад-2017": Путін брязкає зброєю на кордоні з НАТО"

Теми: Росія Білорусь Естонія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
WikiLeaks розповіла про стеження за мобільними мережами в Росії 20 вересня 2017, 06:19
Польща: РФ планує застосувати ядерну зброю на навчаннях "Запад-2017" 20 вересня 2017, 05:56
Генерал армії РФ, що керував захопленням Криму, зламав хребет у ДТП - росЗМІ 20 вересня 2017, 04:08
powered by lun.ua
Головні новини
У Мексиці стався потужний землетрус, більше сотні загиблих
Найголовніше за день
Загострення на луганському напрямку: ворог б'є з артилерії – штаб АТО
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" звільняються через зрив реформ
Усі новини
дослідження

Самотня пані з котами: науковці несподівано підтвердили сексистське кліше

сучасною українською

Гіпстер, езотерик і вегетаріанець: незвичний Сковорода у новій книзі

декомунізація

"Гудбай, СРСР!" З Московського мосту в Києві зняли радянську символіку