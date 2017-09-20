Генсек ООН застеріг від війни з КНДР

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Середа, 20 вересня 2017, 07:19

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своїй першій промові перед Генасамблеєю застеріг світових лідерів від загрози застосування ядерної зброї.

Про це пише DW.com.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш застеріг від небезпеки війни з Північною Кореєю. Водночас він закликав світових лідерів уникати гострих заяв, які можуть спричинити "фатальне непорозуміння".

"Використання ядерної зброї має бути немислимим. Навіть загрозу її застосування ніколи не можна толерувати. Але по всьому світу страх застосування ядерної зброї сьогодні на найвищому рівні з кінця Холодної війни", - цитує генерального секретаря ООН інформагенція dpa.

Виступаючи перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку, Гутерріш наголосив, що вирішення північнокорейської кризи має бути лише політичним. 

Тим часом ситуація навколо КНДР все більше загострюється. 17 вересня, постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що якщо Північна Корея  представлятиме реальну загрозу для Сполучених Штатів або їх союзників, то вона "буде знищена".

Як відомо, Рада Безпеки ООН ухвалила нові обмежувальні заходи проти КНДР. Санкції обмежують експорт нафти до Північної Кореї та забороняють купівлю північнокорейської текстильної продукції.

Теми: ООН Північна Корея ядерна зброя
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