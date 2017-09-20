На зустріч голови УДО і журналіста "Схем" запросили обраних журналістів

Голова УДО Валерій Гелетей зустрівся з журналістами видання "Схеми", яким його підлеглі заважали виконувати їхнє завдання, та на зустріч запросив обраних журналістів і не дав змоги пояснити версію журналістів.

Про це написав журналіст Михайло Ткач у своєму Facebook.

"Коли у суботу я розмовляв телефоном з начальником УДО Валерієм Гелетеєм, він вибачився і запросив на зустріч. Сьогодні, коли на вході в УДО до нас вийшов прес-секретар служби, я поцікавився, чи може зайти мій колега Максим Савчук, бо у нього є питання до начальника, які стосуються його матеріалу", - повідомив Ткач.

"Прес-секретар служби Олег Остапець повідомив, що у Гелетея маленький кабінет і ми усі можемо не поміститися", - додав він.

"Коли ми усі зайшли до кабінету журналісти представились: УНН, Главком, телеканал Прямий. Я подумав, чому немає також "Української правди", Цензора, Ліги, Громадського і т.д, але зайняв місце за столом попри те, що питання, які ми хотіли поставити Гелетею - це питання по наших матеріалах і вони мають ексклюзивний характер", - зазначив він.

"Також зустріч фіксувалась з боку УДО маленькою камерою", - повідомив Ткач.

Він зауважив, що Гелетей не запитав "що сталося", а наче на брифінгу почав з результатів службової перевірки, яку провели за три дні.

Він говорив про те, що порушували журналісти, а не співробітники УДО.

"Коли я намагався донести нашу позицію, Валерій Вікторович починав перебивати, тому повністю ситуацію я так і не розповів. Хоча керівник служби кілька разів повторив, що не підписує результати службової перевірки, бо хоче почути нас. Але по факту чомусь вирішив спиратись тільки на свідчення своїх підлеглих і розслідування служби, яку очолює", - зазначив Ткач.



"Коли ми поспілкувалися, Гелетей запитав - чи є питання у інших журналістів. Питань у колег не виявилося (чомусь). Прочитав щойно новину на УНН - жодної нашої цитати", - додав Ткач.



Ткач також зазначив, що запитав у прес-секретаря УДО, чому не запросили інших журналістів, наприклад, Українську правду.

Остапець пояснив це тим, що запросили "1+1" та телеканал "Україна" і 112, але "прийшли ті, хто мав змогу та бажання", а також тим, що кабінет невеликий.

"Українська правда" жодних запрошень від УДО не отримувала.

Як відомо, напередодні журналісти програми "Схеми" знімали сюжет про весілля сина генпрокурора Юрія Луценка, де між оператором і співробітником УДО виник конфлікт. Співробітник УДО заважав оператору знімати, мотивуючи це тим, що у ресторані "QueenCountryClub" у Козин на Київщині проводитимуться державні заходи.



Пізніше було оприлюднено відео інциденту.



Службова перевірка в Управлінні державної охорони, результати якої озвучив Гелетей, не виявила порушень у діях власних співробітників стосовно журналістів програми "Схеми".

Українська правда