Кабмін ставить під загрозу майбутнє України як транзитера газу - Енергоспівтовариство

Плани уряду внести ПАТ "Магістральні газопроводи України" в список держкомпаній, які не підлягають приватизації, роблять неможливим залучення зовнішніх інвестицій в підтримку і розвиток газотранспортної системи України.

Про це йдеться в листі глави секретаріату Енергоспівтовариства Янеза Копача на ім'я віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, повідомляє Економічна правда.

У документі вказується, що залучення зовнішніх інвестицій в газотранспортну систему виявилося фактично заблокованим після того як влітку цього року Кабмін схвалив законопроект №6778, яким пропонується внести зміни до Закону "Про перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації".

"У законопроекті пропонується включити ПАТ "МГУ" в список підприємств, що не підлягають приватизації. Таке включення фактично означає заборону на продаж будь-якого пакету акцій МГУ будь-якому приватному інвестору", - йдеться в листі.

Копач зазначає, що залучення Україною партнера до транспортування природного газу було чітко визначено таким, що відповідає стратегічним інтересам нашої країни.

"Це допомогло б Україні позиціонувати себе як надійного партнера на європейських ринках природного газу та забезпечити собі перспективу транзиту природного газу після 2019 року (після закінчення терміну дії контракту між "Нафтогазом" і російським "Газпромом" на транзит російського газу через територію України - ЕП)", - стверджує Енергоспівтовариство.

"Пропонуючи заборонити продаж акцій МГУ третій стороні, законопроект фактично перекреслює таку можливість", - йдеться в листі.

У ньому також вказується, що Секретаріат ЕС вважає останні кроки уряду загрозою для майбутнього України як транзитера природного газу до Європи.

"На жаль, схвалення законопроекту №6778 не єдиний крок. Останнім часом ми спостерігаємо, як Міністерство енергетики фактично намагається зберегти контроль за активами з транспортування і зберігання в порушення зобов'язань України по "Договору про заснування Енергетичного співтовариства", - йдеться в тексті листа.

"Ми вважаємо, що в даний момент потрібно знайти рішення цієї проблеми, яке б дійсно відповідало інтересам України, а не інтересам окремих особистостей. Секретаріат сприятиме прийняттю такого рішення. Перш за все ми вимагаємо невідкладного відкликання законопроекту №6778", - йдеться у зверненні Копача.

ПАТ "Магістральні газопроводи України" створено в якості компанії, до якої від "Укртрансгазу" повинні були перейти функції оператора газотранспортної системи.

Законом "Про ринок природного газу" передбачена можливість залучення інвестора до роботи і управління газотранспортною системою шляхом володіння "до 49% акцій оператора ГТС".

Дмитро Рясний, ЕП