Прикордонники хочуть створити центр управління в Краматорську
Держприкордонслужба планує створити регіональне управління на базі окремого військового відділу "Краматорськ".
Про це повідомила прес-служба прикордонників.
У повідомленні зазначено, що голова ДПС Петро Цигикал відвідав прикордонників на лінії розмежування у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське", а також персонал на контрольних постах першого рубежу.
Крім того, керівництво прикордонної служби планує розгорнути регіональне управління на базі окремого військового відділу "Краматорськ".
"Це дозволило б підвищити ефективність діяльності наших підрозділів в зоні АТО і рівень взаємодії із Збройними силами України та іншими правоохоронними органам", - зазначив Цигикал.
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