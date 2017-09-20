Гройсман заявив, що в Раді умисно повільно розглядають величезний закон Порошенка

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у Верховній Раді зумисно повільно розглядають законопроект №6232, щоб не встигнути ухвалити вчасно пенсійну реформу.

"Я вважаю надзвичайно важливим, щоб ця реформа була прийнята уже цього тижня. Завтра залишається останній день сесійний повноцінний роботи парламенту цього тижня", – сказав він, відкриваючи засідання Кабінету міністрів 20 вересня.

"І мені доходять сигнали, що йде штучне затягування деякими політичними силами судової реформи для того, щоб зробити неможливим прийняття пенсійної реформи. Вдумайтеся: штучно затягувати роботу парламенту, щоб українські пенсіонери не змогли отримати підвищені пенсії в жовтні!", – заявив Гройсман

"Той народний депутат, хто так робить, – а ми можемо сьогодні включити телеканал "Рада" і подивитися, хто по кожній дрібниці, по кожній поправці піднімає руку, бере слово і намагається закручувати ситуацію затягування часу", – додав прем’єр.

Він нагадав: "Я був спікером парламенту, я розумію, як працюють всередині процедури".

"Я наголошую, що штучне затягування – це злочин по відношенню до українських пенсіонерів, які роками чекають можливості отримати вищі пенсії. І таку можливість ми можемо надати їм уже в четвер", – сказав Гройсман.

Він закликав "усі здорові сили парламенту" зробити усе, щоб 21 вересня розглянули пенсійну реформу – і дати старт підвищенню пенсій.

"Системне підвищення пенсій без проведення цієї реформи неможливе… Якщо ми залишимо ту систему, яка є, вона буде забезпечувати зубожіння пенсіонерів", – заявив Гройсман.

"Завтра буде момент істини", – сказав прем’єр.

Він наголосив, що пенсійна реформа нікому не нашкодить.

У цей час Верховна Рада продовжує розглядати поправки до величезного президентського законопроекту №6232 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів.

У першому читанні президентський проект закону парламент ухвалив 20 червня, хоча у Раді пропонували розділити "найдовший в історії" проект на 5 окремих законів.

Депутати відмовилися продовжувати роботу 20 вересня до завершення розгляду у другому читанні президентського законопроекту №6232.

Запропонований Петром Порошенком законопроект пропонує нову редакцію трьох кодексів, а також зміни до 8 інших кодексів і 18 законів.

Документ розділено на 6 розділів: зміни до Господарського процесуального кодексу України; зміни до Цивільного процесуального кодексу України; зміни до Кодексу адміністративного судочинства України; зміни до низки законів і кодексів; зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів"; прикінцеві положення.

Олена Рощенко, УП