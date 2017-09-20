Помічники депутата-утікача Онищенка отримують зарплатню

Депутат Олександр Онищенко, який утік з України через розслідування НАБУ, не отримує зарплатню у 2017 році, водночас його помічникам заробітна платня виплачується.

Про це йдеться у відповіді заступника керівника апарату Верховної Ради Бондаря, копія якої передана Українській правді експертом з протидії корупції Глібом Канєвським.

Згідно із відповіддю, Онищенку у 2017 році не нараховувалась ані зарплатня, ані відпусткні, ані витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

При цьому помічнику-консультанту на оплатній основі Віктору Васильовичу Гринчуку нарахована та виплачена зарплатня у сумі 22540 гривень за період з 1 січня по 1 вересня. Він не отримував оплати відпустки. Гринчук крім того, що є помічником Онищенка, є депутатом Київської облради. Він входить до фракції "Батьківщини".

Помічник-консультант Онищенка – Юлія Сеник, яка також працює на ICTV, отримала 26967,5 гривень у 2017 році, а також 7179,31 гривень відпускних.

Згідно з даними сайту ВР, і Гринчук, і Сеник працюють помічниками Онищенка за строковим трудовим договором на постійній основі.

Інший помічник Онищенка – Валерій Колюх, який працює за строковим трудовим договором за сумісництвом, отримав у 2017 році 67510,23 гривень і відпускні в розмірі 3228,37.

Раніше Колюх працював помічником Володимира Сівковича і Володимира Олійника.

Як відомо, Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Збитки оцінюються у суму понад 1,6 млрд гривень.

5 липня 2016 Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Він утік із України 2016 року і перебуває в розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

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Оксана Коваленко, УП