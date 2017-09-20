У Кропивницькому на "сходці" затримали кількох "авторитетів"

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Середа, 20 вересня 2017, 14:26

В одному з ресторанів міста Кропивницький правоохоронці виявили й затримали групу озброєних осіб.

Як повідомляє поліція Кіровоградської області, це відбулося в рамках всеукраїнської операції "Зброя та вибухівка" й за підтримки спецпідрозділу КОРД.

За оперативною інформацією, 27 чоловіків прибули до Кропивницького, аби "обговорити" питання щодо перерозподілу сфер впливу.

"Частина з них – раніше засуджені за злочини проти життя і здоров’я людини, а також за майнові злочини. Кілька з цих громадян у кримінальному світі мають статус "авторитетів", – інформує поліція.

 

Оперативники виявили серед учасників "сходки" мешканців трьох областей: Кіровоградської, Миколаївської та Дніпропетровської.

 

"У кількох чоловіків поліцейські виявили зброю: чотири пістолети, два револьвери, два автомати, а в автомобілі – гранату Ф-1", – сказано в повідомленні.

 
 

За цими фактами розпочали кримінальні провадження, тривають слідчі дії.

Вилучений "арсенал" спрямували на експертизи.

Теми: кримінал
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