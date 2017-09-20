Сергія Бубку запідозрили в корупційній угоді

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Середа, 20 вересня 2017, 14:41

Французька газета Le Monde підозрює главу Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку в причетності до корупційної угоди.

Про це видання пише в статті "Підозри в корупції в МОК: небезпечні зв'язки Сергія Бубки".

В незаконній корупційній схемі також фігурують син колишнього глави Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Ламіна Діака Папа Массата Діака, колишній президент Всеросійської федерації легкої атлетики колишній скарбник IAAF Валентин Балахничев і члени Міжнародного олімпійського комітету.

Згідно з документами, на які посилається видання, 18 червня 2009 року Бубка перевів 45 тисяч доларів офшорній компанії New Mills Investments, бенефіціаром якої тоді був Балахничев. А незадовго до переказу коштів Бубкою New Mills Investments перерахувала таку ж суму - $ 45 033 компанії Папа Массата Діака Pamodzi Sports.

Про викриття найбільшої корупційної угоди підкупу членів IAAF і МОК, які брали участь у виборах міст, які будуть приймати великі спортивні змагання, стало відомо напередодні.

Зокрема йшлося про визначення проведення літніх Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро і права на Олімпіаду-2020 для Токіо.

Валентин Балахничев уже назвав інформацію про зв'язок переказу грошових коштів старшим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Сергієм Бубкою з проведенням Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро нонсенсом.

"Перерахування коштів Бубкою ніяк не пов'язане з проведенням Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Взагалі дивно думати, що я можу якимось чином вплинути на рішення будь-кого з членів МОК з проведення Олімпійських ігор. Це просто нонсенс", - заявив він агентству "Р-Спорт".

За словами Балахнічева, преса вигадала це, щоб нашкодити Сергію Бубці.

"Переказ коштів був пов'язаний з розширенням проведення" Зірок жердини "(легкоатлетичний турнір зі стрибків із жердиною, який проводився в Донецьку з 1990 року), з чим я допомагав Сергію. Ми намагалися збільшити кількість цих змагань", - стверджує росіянин.

Валентина Романенко, УП

Теми: спорт корупція
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