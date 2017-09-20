Через вибух в житловому будинку Миколаєва госпіталізували 7 осіб

7 осіб госпіталізовані у результаті вибуху в одноповерховому 4-квартирному житловому будинку по вулиці Севастопольській у Миколаєві.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександра Герасименя.

"Газові прилади були вимкнені. Малоймовірно, що це був вибух газу. Зараз розглядається версія вибуху якоїсь суміші або пороху. У будинку зруйновані внутрішні перегородки, утворилися тріщини на зовнішній стіні", - повідомив Герасименя.

На місці події працює воєнізований аварійно-рятувальний загін, який зміцнює будівлю, щоб вона не зруйнувалося повністю.

Як відомо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху постраждав один чоловік.