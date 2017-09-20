ГПУ розслідує факти 600 катувань в ОРДЛО

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Середа, 20 вересня 2017, 16:06

Генпрокуратура розслідує 600 фактів катувань на непідконтрольних Україні частинах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні парламентського комітету Асоціації між Україною і ЄС, яке відбувається у Дніпрі, передає "Радіо Свобода".

"У нас є 600 фактів катувань - знімання шкіри, скальпу, кастрування, заливання свинцю в горло, розчленування, розпинання на хресті, посилання пішки на мінні поля, якими займаються російсько-терористичні війська. 600 осіб", – сказав Луценко.

Він також нагадав, що через воєнні злочини на Донбасі ГПУ оголосила про підозру міністру оборони Росії.

"Оцінити факти воєнних злочинів Росії - також це наша задача, і ми оголосили про підозру міністру оборони Російської Федерації і 20-м генералам та адміралам російської армії, котрі звинувачуються в злочинах проти людяності та інших воєнних злочинах", - зазначив Луценко.

Як відомо, люди, які побували в полоні бойовиків ОРДЛО, повідомили про масові страти, скоєні бойовиками і російськими військовими на Донбасі. Загалом Генпрокуратура зазначає, що їм повідомили про вбивства 134 військовослужбовців та цивільних осіб.

У січні 2016 року міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила про факти катування на Донбасі обома сторонами конфлікту.

Теми: Генпрокуратура АТО
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