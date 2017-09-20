У Запоріжжі хочуть показати фільм пропаганди РФ про "кримську весну"

На сайті запорізького кінотеатру "Довженко" проанонсували російський пропагандистський фільм про "кримську весну".

Про це повідомляє місцевий новинний портал "061", з посиланням на кінотеатр.

Видання вказує, що на сайті муніципального кінотеатру "Довженко" опублікували анонс російського фільму про "кримську весну", в якому описуються події 2014 року під час захоплення Криму російськими окупантами.

На сайті кінотеатру в розділі "Новинки кіно", вказується, що фільм "Крим" знятий в 2017 році російським режисером.

"Режисер фільму, Олексій Піманов, з 2014 року є персоною нон-грата в Україні як пропагандист Кремля. У фільмі "Крим" показана російська точка зору на події березня 2014 року, а одним із спонсорів фільму стало Міністерство оборони Росії. Піманов особисто знайомий з міністром оборони Сергієм Шойгу, і, за його словами, ідея створення цього фільму належить саме йому. А анексію Криму в цьому фільмі називають "кримською весною"", - зазначено в публікації.

У виданні уточнюють, що їх кореспондентам не вдалося додзвонитися до керівництва кінотеатру за коментарем про намір показувати пропагандистський фільм

Його прем'єра запланована на 28 вересня.

Українська правда