МЗС закликає турків не їздити на конференції в окупованому Криму
Посольство України в Туреччині звернулося із закликом до громадян цієї країни не відвідувати "міжнародні конференції", які російські окупанти запланували в Криму на листопад.
Про це дипломатична установа повідомляє у Twitter.
"Поінформували турецьку сторону про так звані міжнародні конференції в Криму, які окупаційна адміністрація АРК планує в листопаді цього року", - пише посольство.
Дипломати кажуть, що звернулися до Туреччини з проханням не допустити участі її громадян у цих заходах.
Звернулися з проханням застосувати всі можливі заходи з метою упередження участі громадян ТР у будь-яких конференціях, організованих в Криму— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) September 20, 2017
Українська правда
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