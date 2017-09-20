Луценко: Ми не дамо розбурхати Одесу, у справі "2 травня" вагомі докази

Генеральна прокуратура наступного тижня оскаржить рішення міського суду Чорноморська, який не зважив на докази причетності проросійських активістів до масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час робочої поїздки до міста Дніпро, спілкуючись із журналістами, повідомляє ГПУ.

Він зазначив, що у 2016 році після вступу на посаду новопризначений прокурор Одеської області доповів йому про стан судового розгляду зазначеної справи.

"Я дав йому доручення здійснити додаткові слідчі дії, після чого були подані додаткові докази на розгляд суду, суд відмовився їх приймати", – пригадав Луценко.

Він додав, що одночасно "суд вивів з групи прокурорів, які представляли обвинувачення, тих осіб, які володіли всіма матеріалами справи".

"Суд відмовився приймати, з нашої точки зору, абсолютно обґрунтовані докази причетності осіб до зазначених подій – це відео подій, свідчення свідків, які впізнають конкретних обвинувачених, та визнання одного з тих, хто був на стороні "Руської весни" і викриває своїх однодумців. Але все це відмовився приймати суд", – обурився генпрокурор.

"В цій ситуації ми не дамо розбурхати Одесу, не дамо уникнути відповідальності людям, які хотіли принести війну в Одесу. Ми сподіваємось, що апеляційний суд розгляне нашу скаргу, вона буде подана вже наступного тижня", – запевнив Луценко.

Він зазначив, що в апеляційній скарзі прокуратура вимагатиме скасування рішення районного суду та направлення провадження на новий розгляд до суду першої інстанції.



Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення між учасниками мітингу "За єдність України", в якому взяли участь активісти Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківські та одеські футбольні фанати з одного боку і проросійськими активістами з іншого.

Під час сутичок у хід ішли бейсбольні біти, каміння, палки, запалювальні суміші, травматична та вогнепальна зброя.

Загалом унаслідок зіткнень 2 травня на території Одеси загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

24 листопада 2014 року один із прокурорів ГПУ затвердив звинувачувальний акт стосовно 21 особи, 25 листопада його скерували до Приморського райсуду Одеси.

18 вересня 2017 року колегія Іллічівського (Чорноморського) міського суду виправдала всіх осіб, яких звинувачували в масових заворушеннях 2 травня 2014 року.

Двох фігурантів "справи 2 травня" Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова одразу ж затримали за звинуваченням у закликах до порушення територіальної цілісності України – і 19 вересня знову взяли під варту.