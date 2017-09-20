Порошенко: Миротворча місія повинна допомогти розв'язати конфлікт, а не заморозити

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Середа, 20 вересня 2017, 18:30

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна потребує допомоги миротворців ООН через збройну агресію РФ проти України.

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН в середу в Нью-Йорку.

"Наша участь у миротворчих операціях була навіть тоді, коли ми постраждали від озброєного нападу зі сторони РФ. А сьогодні для нас прийшов час опертися на миротворче плече ООН", - сказав глава держави.

"Як ви знаєте, у 2014 році Росія розпочала озброєну агресію проти України та окупувала частину нашої території. Російський лейтмотив про те, що "нас там немає", не витримує ніякої критики", - заявив він.

Президент нагадав, що під час конфлікту з РФ загинуло більше 10 тисяч українців, поранено 25 тисяч, більш 1,8 млн людей стали біженцями.

"Право людей на свободу життя, свободу слова та свободу отримувати інформацію кожного дня зазнає атак. (...) Якщо ця трагедія не вимагає миротворчої місії, то яка тоді вимагає? Ось чому я хочу підтвердити мою пропозицію Раді для того, щоб відправити миротворчу місію на Донбас. Ми повинні рухатися у цьому напрямку чим раніше, тим краще", - вважає Порошенко.

Він також додав, що дорога до забезпечення миру, для забезпечення миротворчої місії, перш за все, лежить у припиненні відправлення російських солдатів та зброї на українську землю. "Повинен бути забезпечений міжнародний контроль неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - заявив глава держави.

"Миротворча місія повинна забезпечити мир на Донбасі, а не заморозити конфлікт. Тож справедливість буде відновлена, а справедливість — це відновлення суверенітету України", - додав він.

Президент пообіцяв, що Україна буде повністю виконувати те, що від неї вимагається.

Українська правда, Європейська правда

Теми: Порошенко миротворці ООН
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