Порошенко закликав генсека ООН направити місію з технічної оцінки на Донбас

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Середа, 20 вересня 2017, 19:21

Президент України Петро Порошенко закликав генерального секретаря ООН направити в Україну місію з технічної оцінки для аналізу загальної ситуації на Донбасі.

Про це Порошенко заявив на засіданні Ради безпеки ООН в середу в Нью-Йорку.

"Дозвольте мені ще раз підтвердити пропозицію генеральному секретарю скористатися своїми повноваженнями відповідно до статуту та направити до України місію з технічної оцінки", - сказав він.

"І на основі аналізу даної місії мають бути розроблені можливості щодо присутності миротворців ООН на Донбасі", - додав він.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко закликав на засіданні Ради безпеки ООН розгорнути миротворчу місію на Донбасі якнайшвидше.

Європейська правда

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