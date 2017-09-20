Порошенко закликав генсека ООН направити місію з технічної оцінки на Донбас
Президент України Петро Порошенко закликав генерального секретаря ООН направити в Україну місію з технічної оцінки для аналізу загальної ситуації на Донбасі.
Про це Порошенко заявив на засіданні Ради безпеки ООН в середу в Нью-Йорку.
"Дозвольте мені ще раз підтвердити пропозицію генеральному секретарю скористатися своїми повноваженнями відповідно до статуту та направити до України місію з технічної оцінки", - сказав він.
"І на основі аналізу даної місії мають бути розроблені можливості щодо присутності миротворців ООН на Донбасі", - додав він.
Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко закликав на засіданні Ради безпеки ООН розгорнути миротворчу місію на Донбасі якнайшвидше.
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