У середу на Донбасі зафіксували лише один обстріл

Упродовж дня на Донбасі практично зберігався режим тиші. Єдиний обстріл українських позицій зафіксований вночі поблизу селища Водяне, що на Приморському напрямку.

Як повідомляє прес-центр АТО, біля Водяного бойовики близько години били з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Окрім того, згідно з інформацією штабу, на тимчасово окупованих територіях незаконні збройні формування й надалі продовжують тотальну мілітаризацію Донбасу.

"Так, нещодавно російські найманці розпочали командно-штабні навчання так званих 1 та 2 армійських корпусів, які проводяться на єдиному оперативному фоні, за єдиним замислом із стратегічним командно-штабним навчанням збройних сил РФ "Запад-2017", - розповіли у прес-центрі.

"На початку цих навчань зафіксовані кричущі факти крадіжок військового майна бойовиками. Зокрема, за оперативними даними, під час руху колони техніки 2 окремої мотострілецької бригади раптово закінчилось пальне у більшості бойових машин. У результаті, заходи з висування техніки бригади на полігон було призупинено і розпочато розслідування щодо встановлення винних у розкраданні пального", - сказано у звіті штабу АТО.

Українська правда