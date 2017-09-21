Могеріні заявила про збереження ядерної угоди по Ірану

На зустрічі міністрів закордонних справ так званої "шістки" та Ірану вдалося зберегти угоду щодо іранської ядерної програми.

Про це заявила головуюча на зустрічі Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

"Угода працює і дотримується своєї мети нерозповсюдження (зброї масового знищення - ред)", - зазначила вона.

"Ми погодилися, що всі сторони виконують повністю свої зобов'язання (згідно зі спільним всеосяжним планом дій)", - сказала Могеріні.

При цьому раніше президент Ірану Хасан Роухані 20 серпня виступив перед парламентом країни із заявою про те, що одним із зовнішньополітичних пріоритетів нового уряду стане збереження угоди щодо ядерної програми і його захист від нападок США.

Як відомо, США ввели нові санкції проти Ірану після того, як 29 січня 2017 року Іран провів випробування балістичної ракети.

ZN.ua