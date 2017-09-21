Силовики обшукали компанії, які будували табір “Вікторія”

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Четвер, 21 вересня 2017, 11:19

У середу правоохоронці провели обшуки в компаніях, які будували та реконструювали дитячий табір "Вікторія" в Одесі, де внаслідок пожежі загинули троє дітей.

Про це повідомила прес-служба одеської прокуратури.

"Прокуратура Одеської області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області та Управлінням захисту економіки органів поліції в Одеській області у ході розслідування всіх обставин, що призвели до загибелі дітей у таборі "Вікторія", 20 вересня провели санкціоновані обшуки на підприємствах, які здійснювали будівництво та реконструкцію корпусів дитячого оздоровчого комплексу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці провели слідчі дії та вилучили документацію у суб’єкта господарювання, що здійснював вогнезахист дерев’яних конструкцій, та у замовника сигналізації.

"Також наразі слідство вивчає відповідну фінансову документацію про відкриття та розпорядження рахунками, рух, одержання коштів на вказані заходи тощо", - додала прес-служба.

Як повідомлялося, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де загинули троє дітей.

Також до лікарні доставлено двох дітей 2006-го року народження: дівчинка з діагнозом забиття хребта та тупа травма черева, хлопчик - отруєння продуктами горіння.

Прем'єр Володимир Гройсман доручив створити слідчу групу, яка має встановити усі обставини пожежі в Одеському дитячому таборі.

18 вересня суд постановив взяти під варту без права на заставу директора дитячого табору. Також суд дав дозвіл на арешт без права на заставу виховательки табору.

Правоохоронці у ДСНС в Одеській області, Київській районній адміністрації Одеси та Одеської міськраді вилучили документи щодо введення в експлуатацію, функціонування та перевірок у таборі.

Теми: Одеса поліція
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