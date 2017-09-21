Генпрокуратура повернула Пашинському пістолет

Генеральна прокуратура повернула депутату Верховної Ради Сергію Пашинському вилучений пістолет, із якого він стріляв у В'ячеслава Хімікуса.



Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських новин".



"Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу Пашинському С.В. повернуто приналежний йому пістолет "Глок", який вилучався на час досудового розслідування", – сказано в ньому.



Пістолет депутату "Народного фронту" повернули у зв'язку з тим, що кримінальне провадження проти нього закрили 26 липня.



Як відомо, 31 грудня 2016 року Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області поранив із пістолета громадянина Хімікуса. Депутат заявив, що напав саме Хімікус, хоча той стверджував зворотне.



26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю депутата Пашинського, тому що не виявила в його діях складу злочину.



21 серпня захист Хімікуса оскаржив у суді закриття справи.