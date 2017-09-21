Майданчик для обговорення повернення Криму неможливий без РФ – Геращенко

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Четвер, 21 вересня 2017, 12:44

Жоден міжнародний майданчик для обговорення питання повернення анексованого Криму неможливий без участі Російської Федерації.

Це констатувала перший заступник голови Верховної Ради та представник України в гуманітарній підгрупі тристоронній контактній групі Ірина Геращенко на брифінгу у Верховній Раді.

Вона зазначила, що на полях саміту Генеральної асамблеї ООН президент Петро Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, а напередодні він уже зустрічався з усіма лідерами Європейського союзу й багатьох країн – і торкнувся трьох ключових тем.  

"Перша (тема) – це Крим і Донбас, вони нерозривно пов’язані. Чутки про зраду, що нібито можна здати Крим за Донбас, – вони не підтверджуються. Навпаки, президент запропонував ініціативу створення "клубу друзів Криму" задля можливості деокупації Криму", – сказала Геращенко.

"Але очевидно, що будь-який майданчик для обговорення питання повернення Криму неможливий без Російської Федерації, яка вкрала Крим. І поки що Російська Федерація тут не демонструє жодного бажання віддавати Крим. Тому ми маємо створити такі міжнародні умови, щоб крадій віддав вкрадене сам. Такими є наші політико-дипломатичні зусилля", – заявила вона.

Геращенко також зазначила, що Порошенко говорив і про реформи, зокрема, закон про освіту.

А паралельно міністр закордонних справ Павло Клімкін доносить позицію України по миротворцях та інших важливих питаннях.

Геращенко також зазначила, що президент у виступі на Генасамблеї ООН говорив про необхідність звільнення 144 заручників і долю 16 політв'язнів Кремля.

Вона наголосила, що у Мінську Україна домагається звільнення заручників.

"Нам вдалося встановити 88 наших заручників зі списку 144, – де вони знаходяться. І ми готові передати 313 осіб ОРДО-ОРЛО, що дозволяє українське законодавство, для звільнення наших заручників", – сказала Геращенко.

Олена Рощенко, УП

Теми: Крим Росія Геращенко Ірина світ
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