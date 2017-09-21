Арешт Лавриновича: Захист вважає, що влада може змінити Конституцію

Адвокат і син колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича Максим Лавринович вважає однією з причин арешту батька намір влади повернутися до Конституції в редакції 1996 року.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українським Новинам".

За його словами, на сьогоднішній день президенту Петру Порошенку не вистачає повноважень, щоб одноосібно приймати деякі рішення, які дозволила б Конституція в редакції 1996 року.

"Одна з теорій - це підготовка до повернення Конституції 1996 року, яку парламент в лютому 2014 роки повернув до зразка 2004 року. Повернув явно неконституційним шляхом. При цьому рішення Конституційного суду від 2010 року залишаються чинним. Це розуміють всі, але користуються поки що Конституцією 2004 року ", - заявив Максим Лавринович.

Ймовірними причинами арешту він також називає спробу відволікти увагу громадян від колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, "який став для влади політичною проблемою", а також необхідність піару.

"Мовляв, кинули за ґрати "рибу великого калібру", людину, яка обіймала посаду міністра в уряді колишнього президента Віктора Януковича", - сказав Максим Лавринович.

"При цьому до уваги не береться факт, що Олександр Лавринович займав посаду міністра при трьох президентах і, напевно, при 10 прем'єр-міністрах", - заявив Лавринович-молодший.

Як відомо, 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-міністрові юстиції Олександру Лавриновичу у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

ГПУ звинувачує його у тому, що в 2010 році без рішення Верховної Ради, в результаті змови з Януковичем, змінив Конституцію, повернувши її текст до редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту і уряду.

Українська правда