СБУ каже, що Наливайченка викликали через перельоти Медведчука

В СБУ заявляють, що лідер партії "Справедливість", екс-глава СБУ Валентин Наливайченко викликаний на допит через перельоти керівника ГО "Український вибір" до Росії.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

В службі повідомили, що Головне слідче управління СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

"У ході якого досліджуються факти сприяння співробітниками правоохоронних органів, у тому числі і Служби безпеки України, колишнім високопосадовцям та керівникам правоохоронних органів у незаконних перетинах державного кордону України протягом 2014 – 2015 років", - зазначаються у службі.

"Встановлено, що у 2014-2015 роках співробітники СБУ організували незаконний перетин державного кордону України одним із колишніх керівників СБ України, який разом із лідером ГО "Український вибір" Віктором Медведчуком здійснив декілька вильотів до Російської Федерації без проходження прикордонного та митного контролю", - зазначається у повідомленні.

За цим фактом одному із співробітників СБ України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

"У ході розслідування виникла необхідність допитати як свідка колишнього Голову СБУ Наливайченка у зв’язку із чим останній з суворим дотриманням вимог, встановлених чинним кримінальним процесуальним законодавством України, був викликаний на допит до СБ України та 21.09.2017 допитується щодо відомих йому обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення", - пояснили в СБУ.

Як пояснив "Українській правді" колега Наливайченка Маркіян Лубківський, від СБУ надійшли дві повістки, в обох з них вказано той самий номер провадження.

Водночас речник СБУ Олена Гітлянська пояснила "Українській правді", що у провадженні є декілька статтей. Тому у реєстрі судових рішень згадується ч. 1 ст. 109 КК України.

"Ця справа відкрита у 2016 році за однією статею, але у ході розслідування додалося ряд статей", - зазначила вона, але не конкретизували, про які ще статті йдеться.

Як відомо, згідно з повісткою, яка є у "Української правди", Наливайченко був викликаний на допит в рамках провадження №22016000000000274.

Згідно з реєстром судових рішень, у цьому провадженні є щонайменше два опублікованих рішення.

Згідно з фабулою, справа порушена за ч. 1 ст. 109 КК України. Йдеться про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до цієї незаконної діяльності причетні державні та неурядові центри Російської Федерації. Ці організації, за матеріалами слідства, для здійснення своєї діяльності використовують повітряне судно приватної авіакомпанії "GEM AVIATION", яке належить лідерам громадського руху "Український вибір - Право народу".

"Невстановлені особи, у т.ч. ряд представників колишньої влади в Україні на борту вказаного повітряного судна переміщаються до РФ без внесення офіційних відомостей до відповідних інформаційних систем з метою отримання відповідних завдань та інструкцій щодо створення і діяльності на території України так званих "територіальних громад", - вважають слідчі.

Оксана Коваленко, УП