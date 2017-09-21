Єврокомісар обурився зменшенням фінансування Суспільного в Україні

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Четвер, 21 вересня 2017, 15:24

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган розчарований тим, що в проекті державного бюджету на 2018 рік, передбачена законом сума фінансування Суспільного мовлення в Україні буде зменшена на 50%.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter.

"Розчарований дізнатися, що проект бюджету 2018 для Суспільного може бути зменшений до 50% від передбаченої законом суми. ½", - написав Ган.

За його словами, в наступному році всі українські органи влади мають повністю виконати взяті на себе зобов’язання перед Суспільним мовником.

Раніше повідомлялося, що у 2018 році суспільне мовлення може отримати лише половину тієї суми, яку передбачає закон – 776 мільйонів. Це дозволить виживати, але не дозволить розвиватися.

Як відомо, 13 липня громадськість оприлюднила звернення, в якому вимагала від Верховної Ради забезпечити фінансування Суспільного мовлення у повному обсязі.

Українська правда

Теми: Єврокомісія держбюджет
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