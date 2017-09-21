Телеканали "Україна" та "Інтер" лідирують за "джинсою" – ЗМІ

Протягом останнього місяця літа теленовини випустили 225 сумнівних сюжетів.

Про це йдеться в огляді основних трендів маніпуляцій серпня у дослідженні Медіа Sapiens "Маніпуляції і треш у новинах: тенденції серпня".

Найбільш маніпулятивними телеканалами місяця стали "Україна" та "Інтер", які окрім "джинси" спекулювали на вбивствах та психічних захворюваннях.

"Ці двоє випустили протягом серпня 181 сумнівний сюжет, що в чотири рази більше, ніж шість наступних телеканалів разом. Формальну першість при цьому здобула "Україна" (93 сюжети)", – йдеться в дослідженні.

"Аби зрозуміти, звідки в каналу Ахметова такі показники, достатньо поглянути на інфографіку піару нижче: двоє із трьох політиків піаряться в "Сегодня"; кожен третій рекламний сюжет телеканалу — про Ахметова. У "Подробностей" же трішки інша тактика — тут більшість "замовних" матеріалів критичні", – зазначають медіаексперти.

Щодо піару то в серпні своє обличчя на телеканалах найчастіше бачив депутат БПП Сергій Каплін.

"Інтер" показав сюжети за його участі 23 рази. Нардеп вибився в лідери, адже інші політики зазвичай не створюють інформаційних приводів під час канікул у Верховній Раді. Петра Порошенка, наприклад, піарили вдвічі рідше, Володимира Гройсмана – в чотири рази.

"Секрет Капліна полягає в тому, що йому не потрібні актуальні інформаційні приводи, щоб з’явитися на телебаченні. "Інтер" може показувати його заяви про події річної й більше давнини, аби вони тільки критикували "Народний фронт" чи інших місцевих ворогів", – йдеться в дослідженні.

А юридичну піарну першість знову здобув Рінат Ахметов.

Лідером антипіару став "Народний фронт": в серпні про цю політичну силу вийшло 19 критичних сюжетів на телеканалі "Інтер".

Ця політсила "продовжила свою "переможну" ходу, яка стартувала ще в березні. Навіть прихід на "Інтер" нового ворога у вигляді Вадима Рабіновича (йому в серпні виділили три критичних сюжети), кампанія проти слідчого МВС Дмитра Бута (шість сюжетів), історія "шизофренії Іллі Киви" (чотири сюжети) не змогли похитнути позиції "фронтовиків".

Також медіаексперти відзначили серпневу кампанію проти Міхеіла Саакашвілі на телеканалі "Україна", йому тут присвятили 11 сюжетів та звинувачення у вбивствах.