У БПП сумніваються, що пенсійну реформу ухвалять до жовтня

Один із лідерів фракції БПП Сергій Березенко висловив сумнів, що Верховна Рада продовжить свою роботу у п’ятницю після 18:00.

Про це він заявив в кулуарах парламенту у п’ятницю.

"Працюємо до шостої години, під час вечірнього засідання – очевидно такого (про продовження часу роботи депутатів) голосування не буде, тому що голосів немає", – сказав Березенко.

Він також висловив сумнів, що депутати можуть зібратися на позачергове засідання наступного тижня для прийняття пенсійної реформи.

"Якщо наступного тижня буде більше 226 народних депутатів, то БПП візьме участь у позачерговому засіданні. Але я маю сумніви, що така кількість депутатів з інших фракцій збереться", – зазначив він.

На уточнення, чи зможе Верховна Рада увалити пенсійну реформу у п’ятницю, Березенко сказав: "Очевидно, сьогодні її не приймуть".

Як відомо, у Кабінеті міністрів розраховували з 1 жовтня запустити пенсійну реформу – й збільшити пенсії на суму від 500 до 1000 гривень для майже 2 мільйонів пенсіонерів.

Зараз Верховна Рада розглядає великий і комплексний президентський законопроект №6232, який запроваджує судову реформу внесенням змін у низку кодексів та законів.

Напередодні, 20 вересня, прем’єр-міністр Володимир Гройсман звинувачував нардепів у штучному затягуванні розгляду цього законопроекту задля гальмування пенсійної реформи. А 21 вересня він прийшов до парламенту вмовляти депутатів ухвалити необхідні реформи.

Наступний тиждень, 25-29 вересня, у Верховній Раді не пленарний.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП