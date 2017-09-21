СБУ запрошує Медведчука на допит

1343 перегляди
Четвер, 21 вересня 2017, 16:30

У Головному слідчому управлінні Служби безпеки України запрошують лідера громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука з метою надання свідчень у справі про незаконний перетин кордону чиновниками в 2014-2015 роках.

Про це сказав в четвер журналістам керівник ГСУ СБУ Григорій Остафійчук після закінчення допиту в якості свідка лідера партії "Справедливість", екс-глави СБУ Валентина Наливайченка, передає "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, ми хочемо заслухати і пана Медведчука. Дуже хочемо. І я користуючись нагодою... через ЗМІ запрошую його до нас", – зазначив Остафійчук.

За його словами, СБУ вже викликала Медведчука на допит у цій справі, але він поки не з'явився.

"Запрошуємо, щоб він прийшов і виконав свої процесуальні зобов'язання", – додав начальник ГСУ СБУ.

Трохи раніше сам Наливайченко вийшов після допиту в СБУ, де дав свідчення як свідок у справі про незаконний перетин кордону чиновниками в 2014-2015 роках.

Як повідомлялося, в провадженні зазначено, що слідство встановило, що у 2014-2015 роках співробітники СБУ організували незаконний перетин державного кордону України одним із колишніх керівників СБ України, який разом із лідером ГО "Український вибір" Віктором Медведчуком здійснив декілька вильотів до Російської Федерації без проходження прикордонного та митного контролю.

Теми: СБУ Медведчук
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ почала перевірку через можливий тиск на “Українську правду” 21 вересня 2017, 16:14
Журналіст УП проходить у справі про розкриття держтаємниці як свідок 21 вересня 2017, 11:55
У Маріуполі СБУ провела антитерористичні навчання 21 вересня 2017, 01:57
powered by lun.ua
Головні новини
СБУ почала перевірку через можливий тиск на “Українську правду”
Transparency International подала до суду на ГПУ через "гроші Януковича"
СБУ: Наливайченка викликали через перельоти Медведчука в РФ
ГПУ розслідує прослуховування НАБУ службовців Кабміну, СБУ та поліції
Усі новини
е-місто

6 нових онлайн-сервісів, які допоможуть вижити у Києві

Фото дня

Як тепер виглядає у Донецьку стадіон "Шахтар"